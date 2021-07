easyJet : Liberum remonte sa recommandation

(CercleFinance.com) - Estimant que 'la faiblesse du cours de l'action a créé un point d'entrée attrayant', Liberum remonte sa recommandation sur easyJet de 'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 1000 à 900 pence du fait de la réduction de ses prévisions à court terme.



'L'incertitude à court terme concernant les restrictions de voyage persiste, mais nous considérons que l'opportunité à long terme est intacte. La liquidité est suffisante pour résister à d'autres perturbations pendant l'hiver', juge le broker.



Liberum réduit ses prévisions de l'année en cours sur des plans de capacité plus prudents pour la compagnie aérienne britannique à bas prix, mais il augmente ses estimations 2023 sur de meilleures perspectives de capacité à long terme.



