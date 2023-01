easyJet : Liberum rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum a annoncé mardi avoir rehaussé son objectif de cours sur easyJet, qu'il porte de 430 à 500 pence, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude consacrée aux compagnies aériennes, le bureau d'études souligne que le secteur n'en est qu'aux balbutiements de son redressement post-Covid, avec des capacités en croissance, des prix du carburant qui se stabilisent et des perspectives prometteuses en termes de réservations.



D'après l'analyste, c'est easyJet qui affiche le profil risque/rendement le plus séduisant à l'heure actuelle, du fait de son potentiel sous-évalué en matière de redéploiement de la flotte, de contrats saisonniers pour les pilotes et de son offre dans les destinations de vacances.



