easyJet : Liberum réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'conserver' sur easyJet avec un objectif de cours ramené de 600 à 500 pence, notant que 'les perspectives à court terme se durcissent avec le renforcement des restrictions liées à la Covid'.



'easyJet a modéré ses plans de croissance de capacités pour son premier trimestre (clos en décembre) tout en conservant de la flexibilité pour adapter ses capacités à la demande disponible', indique le broker dans sa note.



Liberum réduit ses prévisions pour les adapter aux objectifs à court terme de la direction du transporteur aérien britannique, et pour y 'incorporer ses hypothèses d'une restauration plus lente des capacités'.



