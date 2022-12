easyJet : Liberum maintient son opinion

(CercleFinance.com) - Liberum conserve sa recommandation Achat et son objectif de cours de 430p sur le titre EasyJet.



Même si les transporteurs à bas coûts ont gagné des parts lors des récessions précédentes, la prudence dans un environnement économique incertain reste de mise selon l'analyste pour qui ' le rythme de restauration des capacités d'EasyJet est plus lent que nous l'avions supposé et plus prudent que celui de ses pairs les plus agressifs. '



Si Liberum a réduit ses prévisions ' reflétant une dépréciation plus importante que prévu ', les améliorations structurelles d'EasyJet devraient permettre à la compagnie d'être ' plus rentable qu'avant la pandémie ' estime l'analyste pour qui les progrès stratégiques sont actuellement ' masqués par la hausse des coûts du carburant et les pressions inflationnistes '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.