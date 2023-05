easyJet : Liberum confirme sa vision positive

(CercleFinance.com) - Liberum confirme sa recommandation 'achat' sur easyJet avec un objectif de cours laissé à 690 pence, revenant sur des résultats semestriels le conduisant à apporter des modifications minimes à ses prévisions, qui devraient rester au-dessus du consensus.



'La demande reste résiliente, les réservations à terme demeurent encourageantes et les restrictions de capacité imposées au secteur devraient continuer à soutenir les améliorations substantielles des revenus unitaires', estime-t-il.



Le broker ajoute que le repositionnement du transporteur aérien à bas prix britannique pendant la pandémie devrait lui permettre d'être mieux placé, mais pense que 'cela ne se reflète pas dans la valorisation'.



