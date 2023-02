easyJet : Deutsche Bank passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi sa recommandation sur l'action easyJet de 'vendre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 410 à 580 pence.



Dans une note de recherche, la banque allemande justifie son relèvement par le regain d'optimisme entourant les perspectives de l'économie britannique, qui se sont 'sensiblement améliorées' à en croire ses économistes.



Or la compagnie aérienne à bas coûts easyJet est la plus exposée au Royaume-Uni, rappelle l'établissement germanique, avec environ 40% de ses bénéfices réalisés dans le pays avant la crise du Covid.



Deutsche Bank évoque par ailleurs une valorisation qui lui semble séduisante, notamment sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 4,2x pour l'exercice en cours.



Son nouvel objectif de cours fait ainsi apparaître un potentiel de hausse de 25% aux niveaux actuels.



