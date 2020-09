easyJet : Crédit Suisse abaisse de 12% son objectif

(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé vouloir voler légèrement moins que les 40% de la capacité prévue pour le quatrième trimestre 2020 tel qu'annoncé lors des résultats du troisième trimestre.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse réduit son objectif de cours de 12% à 752p (contre 855p) mais conserve son conseil à surperformance.



' Nous augmentons notre perte PBT sous-jacente pour 2020 de 687 millions de livres sterling à 806 millions de livres sterling (consensus BBG 693 millions de livres sterling), reflétant une demande plus faible qu'on ne l'avait prévu en raison des restrictions de voyage et des quarantaines qui affectent la demande de réservation tardive ' indique Crédit Suisse.



' Nous prévoyons maintenant un FCF négatif de 1,4 milliard de livres en 2020 et un FCF positif modeste de 71 millions de livres sterling en 2021 (contre - 1,2 milliard de livres sterling, et 2 milliards de livres sterling auparavant) ' rajoute le bureau d'analyses.



