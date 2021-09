easyJet : Bank of America reste à 'achat', abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur easyJet avec un objectif de cours abaissé à 820 pence, après une mise à jour de ses estimations pour refléter l'augmentation de capital et les nouvelles prévisions de la compagnie aérienne britannique.



Le broker juge easyJet 'bien placé pour concurrencer les transporteurs traditionnels dans les aéroports principaux', et estime que 'l'accent mis sur les bases à rendements plus élevés et les revenus auxiliaires est positif pour les revenus unitaires'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.