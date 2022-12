easyJet : Bank of America abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir dégradé son opinion sur easyJet, qu'il ramène de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 450 à 340 pence.



Dans une étude consacrée au secteur aérien en Europe, l'analyste explique que la compagnie aérienne à bas coûts est la seule valeur dont les coûts unitaires sont selon lui appelés à demeurer au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie.



S'il s'attend à ce que les tarifs du transporteur, tout comme ses revenus ancillaires (tous les revenus gagnés en dehors de la vente de billets, NDLR) augmentent l'an prochain, BofA explique prévoir des marges opérationnelles toujours inférieures à celles qui caractérisaient l'activité avant l'épidémie de Covid.



Avec un PER de 15x à horizon 2024, le titre se traite par ailleurs au-dessus de sa moyenne historique, ajoute l'intermédiaire, qui estime que cette situation est injustifiée au vu de la rentabilité plus faible aujourd'hui dégagée par la compagnie.



