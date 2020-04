DWS : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Dans une note sur la gestion d'actifs en Europe, Credit Suisse relève son opinion sur DWS de 'neutre' à 'surperformance' malgré un objectif de cours réduit de 38 à 26 euros, dans le sillage de prévisions de BPA abaissées de 19-29% pour la période 2020-2022.



Le bureau d'études explique qu'il voit le groupe allemand comme étant 'bien placé pour gérer ses coûts dans un environnement difficile, tout en ayant subi l'une des plus fortes chutes de cours de Bourse depuis le début de la crise actuelle'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer