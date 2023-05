Dufry : UBS reste neutre après les trimestriels

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 43 francs suisses.



' Les ventes du 1er trimestre 2023 sont supérieures au consensus grâce à Autogrill. La reprise des volumes et les prix permettent aux ventes organiques d'avril de dépasser les niveaux de 2019 ' indique le bureau d'analyses.



' Le consensus pour 2023E est clairement réalisable, a déclaré Xavier Rossinyol le DG de Dufry Group '. ' Nous sommes bien positionnés pour le deuxième trimestre tout en maintenant notre discipline, tant dans le développement de nouvelles affaires que dans la gestion des coûts et de la trésorerie '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

