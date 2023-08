Dufry : Stifel remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en remontant son objectif de cours de 40 à 45 francs suisses, Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Dufry, expliquant 'manquer d'une valorisation plus convaincante pour adopter une vision plus positive' sur le dossier.



Revenant sur la dernière publication trimestrielle du distributeur en zones de transport, le broker juge la réaction du titre 'quelque peu sévère dans un contexte de résultats solides et de sous-performance de l'action depuis le début de l'année'.



'Nous pensons qu'une exécution solide pourrait en fin de compte apporter une surprise positive pour la trajectoire de la marge au second semestre 2023 et en 2024, compte tenu de la prudence des attentes actuelles', ajoute-t-il.



