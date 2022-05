Dufry : Stifel abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Dufry avec un objectif de cours abaissé de 54 à 44 francs suisses, sur la base d'estimations réduites, et le broker déclarant continuer de préférer Autogrill dans le secteur.



Alors que la demande 'refoulée' est actuellement le mot à la mode dans le domaine des voyages, Stifel pense que Dufry 'devrait bénéficier d'une dynamique en amélioration, offrant potentiellement de la marge pour les estimations du consensus 2022'.



Néanmoins, le broker voit toujours des risques sur le redressement à moyen terme du free cash-flow du distributeur suisse en zones détaxées, et pense que 'les incertitudes macro récentes limitent encore la visibilité au-delà de la saison estivale'.



