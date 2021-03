Dufry : Oddo reste prudent sur la valeur après les résultats

(CercleFinance.com) - Dufry vient de publier ses résultats annuels 2020. Oddo estime qu'ils ressortent légèrement en dessous des attentes.



' Les revenus groupe à 2.56 MdCHF (Oddo BHFe à 2.63 MdCHF) sont en baisse de 71% yoy et l'EBIT ajusté accuse une perte de 1.56 MdCHF sur l'exercice, contre des estimations un peu plus optimistes à -1.3 MdCHF ' indique le bureau d'analyses.



' Sur les perspectives, hormis le self help avec des économies de coûts attendues autour de 400 MCHF en 2021e (sur les charges fixes seulement, il reste de l'upside sur les renégociations de loyers), peu de commentaires de la part du management sur l'évolution attendue de l'activité ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 55 CHF.



' Nous restons prudents sur la valeur, et sommes intimement convaincus que le pire est dernier nous, mais nous nous posons des questions sur l'amplitude la reprise en 2021 et redoutons une reprise très lente et progressive ' explique l'analyste.



