Dufry : Oddo reste positif avant la journée investisseurs

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 56 francs suisses sur Dufry, à l'approche de la journée investisseurs (CMD) que tiendra le groupe de distribution en zone de transport, le 6 septembre à Londres.



Le bureau d'études y voit l'occasion pour le management de communiquer plus en détail sur l'acquisition d'Autogrill qui 'permettra au groupe de croitre en taille, mais aussi de renforcer ses parts de marché en Amérique du Nord, et sur le segment F&B, réputé plus résilient'.



'Maintenant que la crise Covid est derrière nous (en tout cas en l'état actuel des choses), nous espérons que des objectifs clairs seront donnés (au sujet des perspectives), en termes de croissance organique mais surtout d'évolution des marges', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.