Dufry : Oddo reste à 'surperformance' après les semestriels

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 74 francs suisses sur Dufry, après une publication semestrielle 'un peu au-dessous des attentes sur les revenus, mais avec de très bonnes nouvelles sur les réductions de coûts'.



Parmi les principaux enseignements de la publication, le bureau d'études souligne 'une reprise déjà actée pour le groupe même si elle est plus graduelle qu'anticipé dans quelques pays notamment l'Europe continentale'.



'Le selp help est toujours un élément crucial pour Dufry (cost cutting, économies de MAG) ce qui permet de limiter la consommation de cash dans le contexte actuel', pointe aussi l'analyste en charge du distributeur suisse en zones détaxées.



