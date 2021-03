Dufry : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Après les résultats annuels de Dufry, Oddo retient une performance opérationnelle 'légèrement en dessous des attentes', notamment en raison des dépréciations d'actifs plus massifs qu'attendu 'qui ont fortement grevé le résultat net'.



Le broker se dit toutefois 'impressionné par l'effort d'optimisation de coûts' et estime le niveau de liquidité 'rassurant'. L'ouverture progressive du réseau (autour de 55% fin février puis 60% fin mars), éclaire sur la relative confiance quant au timing de reprise. Celle-ci devrait se matérialiser à partir du 2nd semestre de l'exercice en cours, anticipe le bureau d'analyses.



Dans ces conditions, Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre et relève son objectif de cours à 66 CHF, contre 55 CHF précédemment.





