Dufry : Oddo maintient son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo conserve sa recommandation Surperformance sur le titre Dufry avec un objectif de prix de 56 CHF.



' Le management anticipe une croissance topline de 7% à 10%, par an, en 2023 et 2024. Ces chiffres prennent en compte l'intégration d'Autogrill à partir de 2023, et paraissent très conservateurs à ce stade, même si le consensus n'intègre pas forcément encore l'acquisition d'Autogrill ', note l'analyste.



Sur plus long terme, le management mise sur une croissance entre 5% et 7% par an entre 2025 et 2027. Ces objectifs sont forcément moins ambitieux mais sont tout de même relativement risqués, selon nous, si l'on garde en tête que Dufry a enregistré une croissance topline moyenne autour de 4% entre 2017 et 2019 ', précise Oddo.



Les principaux leviers de cette croissance, avancés par le management, sont l'expansion géographique et l'amélioration de l'expérience clients (digitalisation, nouveaux produits, organisation de la vente...).



' Aujourd'hui, et avec l'acquisition d'Autogrill, le groupe devrait gagner en résilience et en visibilité, étant moins cyclique. Nous gardons notre opinion Surperformance sur la valeur, étant donné la faiblesse de la valorisation et le bon positionnement stratégique du groupe ', termine Oddo.



