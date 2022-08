Dufry : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Dufry, avec un objectif de cours inchangé de 61 CHF.



Le bureau d'analyses souligne la 'très bonne facture' des résultats du 1er semestre, avec des revenus de 2922 MCHF, globalement en ligne avec le consensus.



'L'EBIT groupe semestriel, à 152 MCHF, est quasiment deux fois supérieurs à nos attentes à 72 MCHF et celles du consensus (Vara Research) à 67 MCHF', poursuit l'analyste.



Toutefois, après un très bon mois de juillet, le discours est plus prudent sur les quelques mois à venir, étant donné le manque de visibilité sur l'évolution de la demande post saison estivale (notamment au T4 2022 et au T1 2023).





