Dufry : Oddo BHF relève son opinion

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur Dufry avec un objectif de cours rehaussé de 66 à 80 francs suisses, déclarant 'adopter une vision plus positive sur le titre' du spécialiste helvétique de la distribution en zones hors taxes.



'Nous pensons que le pire est derrière nous et que nous entamons la reprise, qui même graduelle, constitue un catalyseur pour le titre. Le self help a été vital dans la crise, il permettra une plus grande efficience opérationnelle en sortie de crise', explique l'analyste.



