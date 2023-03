Dufry : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Dufry avec un objectif de cours ajusté légèrement à la hausse de 56 à 58 francs suisses, avec l'intégration de l'acquisition d'Autogrill dans ses chiffres pour le groupe de distribution en zones de transport.



'La valorisation du titre, sur la base du ratio VE/EBITDA core, ressort à 9,1 fois en 2024 et à 7,9 fois en 2025, contre une moyenne à 12,6 fois (avec une fourchette large entre 9,5 et 16,3 fois) sur la période 2011-2018', pointe l'analyste.



Il met aussi en avant une plus grande résilience de par la plus forte exposition au F&B post-acquisition d'Autogrill, une plus forte exposition au marché américain plus dynamique, et une réduction mécanique de l'endettement, un des principaux griefs sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.