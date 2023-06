Dufry : Crédit Suisse initie sa couverture à l'achat

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse initie sa couverture sur Dufry avec une note Surperformance et un objectif de cours de 45CHF.



' Nous pensons que Dufry continuera à bénéficier d'une croissance positive ', débute l'analyste.



' Nos prévisions sont supérieures d'environ 6% au consensus pour le chiffre d'affaires, l'EBITDA CORE et le BPA sur 2023-26, et de 3,9% pour le cash-flow libre sur 2025-26 ', ajoute-t-il.



' Nous nous attendons à ce que les redevances de concession continuent d'augmenter, mais nous pensons que le nouveau Dufry compensera ces augmentations par une expansion de la marge brute grâce à des effets de mix favorables ', souligne le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.