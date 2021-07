DR Horton : Wedbush relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Wedbush relève sa recommandation sur DR Horton de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 94 à 125 dollars, considérant la vague de ventes sur le titre de jeudi dernier comme une surréaction.



'DR Horton a ralenti ses commandes sur son troisième trimestre 2021 pour reconstituer ses stocks de maisons et maximiser la tarification', explique le broker, ajoutant que le déclin de 17% des commandes observé s'est montré inférieur aux attentes du consensus.



'En plus des bénéfices en termes de prix, la cadence plus lente des ventes devrait permettre aux efforts de développement de terrain et de croissance des communautés de rattrapper la demande actuelle', poursuit Wedbush.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.