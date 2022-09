Dow : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Dow de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 71 à 45 dollars, suggérant 'd'attendre les multiples creux ou des 'hameçons' dans les LEI (indicateurs économiques avancés)' pour investir dans le dossier.



'Les risques liés à la demande, la pression exercée par les ajouts de capacité des concurrents et une courbe de coût des oléfines plus plate maintiendront probablement Dow dans sa fourchette à court terme', estime le broker.



Jefferies perçoit en outre un risque de baisse accru pour le titre du chimiste, car la hausse des taux d'intérêt érode davantage la confiance des clients, et prévient que le moment du prochain creux sera probablement le débat clé en 2023.



