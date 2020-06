Dixons Carphone : Liberum relève sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 135 à 150 pence sur Dixons Carphone, soulignant que malgré une hausse de 29% depuis son passage à 'achat' début mai, le titre ne se traite que 6,3 fois le BPA attendu pour 2022.



'Ceci n'accorde que peu de crédit à la résilience de l'offre leader sur le marché de DC en produits électriques, et aux mesures de la direction pour restreindre les risques baissiers dans l'activité mobile au Royaume Uni et en Irlande', juge-t-il.



'Avec la montée en puissance de la dynamique liée à la transformation, nous nous attendons à ce que DC émerge comme encore plus pertinent aux yeux des consommateurs', poursuit le broker dans sa note de recherche.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer