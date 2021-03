Diasorin : Invest Securities abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le marché a sanctionné hier (-6,5%) le manque de visibilité en 2021 alors que les résultats 2020 sont ressortis légèrement au-dessus des attentes.



Invest Securities estime que le management a délivré une guidance du 1er semestre rassurante mais n'a pas formulé d'objectifs sur le 2ème semestre compte tenu des nombreuses incertitudes sur la pandémie.



' La forte baisse s'explique également par des attentes très élevées du marché avec un consensus très agressif ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 163E (contre 178E) et réitère son opinion neutre du fait de la faible visibilité sur le 2ème semestre ' s'opposant aux ambitions élevées du marché et d'une valorisation relativement élevée '.



