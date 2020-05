Diasorin : 1er trimestre en ligne selon Invest Securities

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que le groupe a communiqué des résultats au 1er trimestre en ligne avec ses attentes malgré une ventilation différente du CA que le bureau d'analyses ajuste.



' Alors que le T1 donne des indications sur l'impact du confinement sur l'activité de routine, la performance au T2 devrait apporter plus de visibilité sur la contribution réelle de la franchise Covid-19 ainsi que sur la dynamique de marge ' indique le bureau d'analyses.



' Dans cet environnement, le management a décidé de suspendre ses guidances 2020. A ce stade, nous tablons sur un dépassement de la guidance de croissance du CA (+6,5% vs +5% guidé) et une marge d'EBITDA inférieure (36,7% vs 38%/39% guidé) '.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 131E (contre 129 E) et confirme son opinion à vendre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer