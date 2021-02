Dialog Semiconductor : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Dialog Semiconductor de 'surperformance' à 'neutre', malgré un objectif de cours rehaussé de 58 à 67,5 euros, et un maintien de ses estimations 2020-22 pour le groupe d'électronique.



Le broker justifie sa dégradation d'opinion par l'annonce de l'acquisition du groupe par Renesas, dans le cadre d'une offre intégralement en numéraire à 67,5 euros par action, qui vise à accroitre l'exposition de Renesas à l'analogique et à l'Internet des Objets.



'La direction de Renesas a noté que la probabilité de problèmes du côté des autorités de régulation et/ou antitrust peut être basse', souligne-il, pointant la complémentarité des offres des deux groupes et la faible exposition de Dialog au militaire ou à l'aéronautique.



