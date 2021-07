Deutsche Post : Stifel remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'achat' sur Deutsche Post-DHL avec un objectif de cours remonté de 70 à 73 euros, dans le sillage d'hypothèses de profit opérationnel rehaussées de 5% sur la période 2021-23 après une publication préliminaire forte pour le deuxième trimestre.



'Si le second semestre et 2022 seront marqués par une moindre dynamique de croissance, le dossier sous-jacent demeure hautement attractif', juge le broker, qui voit notamment 'DHL Express au début d'un autre cycle pluriannuel de croissance anormale de volumes'.



'La génération de cash structurellement améliorée signifie que les rachats d'actions pour un milliard d'euros de cette année seront davantage que seulement un évènement exceptionnel', ajoute Stifel, qui juge enfin le titre 'toujours valorisé de façon attractive'.



