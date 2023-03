Deutsche Post : Stifel garde son opinion sur le titre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'Achat et conserve un objectif de cours à 57E sur le titre Deutsche Post.



La société reste ' notre meilleur choix dans le secteur de la logistique ', explique l'analyste.



Pour ce dernier, Deutsche Post, offre ' une croissance structurelle à long terme, une histoire de FCF à une valorisation convaincante (P/E à 10-11x contre 14-15x historiquement et 15-17x pour les pairs) ainsi que des rendements décents pour les actionnaires (rendement du dividende ~5%, plus les rachats) '.



Stifel estime également que les obstacles les plus courants ' ne sont plus valables '. De plus, les commentaires de la direction la semaine dernière suggèrent pour l'analyste, ' que le point d'inflexion du cycle (volumes, taux de fret) se rapproche '.



' Les baissiers seront à court d'arguments, ce qui conduira à une réévaluation de l'action à terme ', termine Stifel.



