Deutsche Post : Crédit Suisse relève son conseil

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse augmente son objectif de cours de 13% à 32,03 E (contre 28,36 E) sur la base d'anticipations de capex révisées et d'un déficit de retraite plus faible. Le bureau d'analyses relève également sa recommandation à Neutre (contre sous performance).



' Nous avons réduit notre EBIT 2020E de 24% à 3,36 milliards d'euros et notre EBIT 2021E de 10% à 4,6 milliards d'euros. Les deux chiffres sont globalement conformes au consensus fourni par l'entreprise, bien que notre FCF 2021E de 1,5 milliard d'euros soit inférieur au consensus FCF de 1,8 milliard d'euros ' indique Crédit Suisse.



' À court terme, nous pensons que le resserrement de l'offre et l'accès au transport aérien sont susceptibles de se combiner pour conduire l'EBIT Express à 4% d'avance sur le consensus en 2020E et 7% en 2021E ' rajoute le bureau d'analyses.



