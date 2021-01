Deutsche Post : Berenberg relève son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre. L'analyste - qui a une recommandation à 'achat' sur la valeur - a déclaré qu'il a augmenté son objectif de cours de 48 euros à 51 euros.



Dans sa note aux clients, l'analyste allemand cite notamment la valorisation attractive des actions.



'La dernière fois que Deutsche Post a été négociée à environ 40 euros, c'était en 2017, alors que l'entreprise n'avait pas encore atteint ses objectifs d'amélioration des marges jusqu'en 2020 et que sa valorisation en actions était encore peu attrayante', a déclaré l'analyste.



'Aujourd'hui, l'entreprise est en meilleure posture et nous pensons que les bonnes performances de 2020 ne sont qu'un début', a souligné Berenberg.



