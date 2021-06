Deutsche Post : Barclays rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Deutsche Post-DHL, avec un objectif de cours rehaussé à 69 euros, du fait d'une révision des prévisions de la division DHL Express, considérée comme un moteur clé de l'EBIT du groupe (45%).



'Nous pensons qu'une croissance attrayante en B2C et B2B permettra une meilleure utilisation des actifs dans un marché consolidé et le maintien d'une amélioration significative de la marge après 2023 (16% contre 12% en 2019)', juge-t-il au sujet de cette division.



Barclays relève donc ses estimations sur une croissance plus rapide à court terme (croissance de revenus de 21% et marge de 17,5% en 2021), le conduisant à des attentes d'EBIT 2021-23 au-dessus du consensus (+11% pour la division et +8,5% pour le groupe).



