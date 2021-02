Deutsche Boerse : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse révise son opinion sur Deutsche Boerse, passant de 'neutre' à 'surperformance' et relève dans le même temps son objectif de cours sur le titre, de 145 à 160 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie en effet sur la publication des résultats annuels de Deutsche Boerse du 10 février, pour augmenter ses prévisions de BPA pour 2021-2022 de 13%-15%.



Le broker met notamment en avant un potentiel de hausse de 17% du cours de l'action et souligne 'les perspectives de croissance à deux chiffres des bénéfices, jusqu'en 2023'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

