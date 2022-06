Delta Airlines : Jefferies reste à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 50 dollars sur Delta Airlines, après une présentation de ses prévisions pour le deuxième trimestre à l'occasion de l'inauguration de son nouveau terminal C à l'aéroport La Guardia.



La compagnie aérienne s'attend à avoir récupéré environ 100% de ses revenus enregistrés sur la même période en 2019 (contre 93-97% estimé auparavant), malgré une récupération de capacités de 82-83% (contre environ 84% estimé auparavant).



Ces meilleures perspectives de revenus sont contrebalancées par des prix du kérosène attendus plus élevés, mais Delta Airlines a resserré en hausse sa fourchette-cible de marge d'exploitation à entre 13 et 14% (contre 12-14% auparavant).



