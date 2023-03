Delta Airlines : Compagnie américaine préférée de Jefferies

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux principales compagnies aériennes américaines, Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Delta Airlines, sa valeur favorite ('top pick') dans le secteur, malgré un objectif de cours abaissé de 45 à 40 dollars.



'Delta se distingue largement dans notre couverture, devant être générateur de cash jusqu'en 2025 (à la différence de United et de Southwest) et étant clairement en voie de revenir à une note de crédit 'investment grade' (à la différence d'American)', poursuit-il.



Au niveau du secteur, Jefferies estime que les publications du premier trimestre indiqueront la vigueur continue de l'environnement de la demande, mais il reste prudent sur un affaiblissement de la consommation pour le second semestre avec des coûts élevés.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

