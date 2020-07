Delivery Hero : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève ses prévisions de chiffre d'affaires de l'exercice 2020 de + 7,6% à 2,85 milliards d'euros contre 2,4-2,6 milliards d'euros. L'EBITDA est abaissé de - 619 M E à - 642 M E (contre - 627 M E).



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours de 100 E à 120 E.



' La mise à jour inclut une croissance des commandes au 2ème trimestre de + 94% (contre un consensus de + 74%), tirée par une force des demandes en Asie (commandes + 290% contre un consensus de + 212%) ainsi qu'une surperformance en Amérique (commandes + 111% contre un consensus de +85 %) ' indique le bureau d'analyses.



' L'augmentation substantielle des obligations convertibles du groupe pourrait suggérer des fusions et acquisitions potentielles dans lesquelles LatAm et l'Europe de l'Est semblent être les domaines les plus susceptibles d'être consolidés dans le portefeuille du groupe ' rajoute Crédit Suisse.



