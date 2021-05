Deliveroo : Jefferies initie une couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Deliveroo à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 390 pence, mettant en avant sa position de 'société de distribution alimentaire en ligne par excellence' avec un avantage de 'premier arrivant'.



'Il n'y aurait pas d'histoire de croissance séculaire dans la livraison de nourriture en ligne sans logistique. En tant qu'inventeur du modèle, la logistique est la pierre angulaire de la proposition différenciée de Deliveroo', note le broker.



Selon Jefferies, le groupe britannique est 'en bonne voie de faire deux choses que son multiple de valorisation suggère qu'il ne fera pas : prospérer dans un paysage concurrentiel et générer un EBITDA soutenu'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.