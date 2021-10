Deliveroo : Jefferies confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme sa note 'achat' sur le titre Deliveroo, avec un objectif de cours de 435p, alors que Deliveroo a annoncé ce matin le lancement de 'Deliveroo Hop', un service proposant la livraison en une dizaine de minutes de produits d'épicerie depuis des 'dark store', c'est-à-dire des magasins uniquement dédiés à la vente par livraison.



Mis en service aujourd'hui, le premier site 'Hop' s'appuie sur une nouvelle technologie d'algorithmes et sur un réseau de quelque 50 000 livreurs à travers le Royaume-Uni.



Selon l'analyste, les 'dark stores' constituent un modèle économique présentant des perspectives de rendements attractifs. En lançant ce nouveau service, Deliveroo semble parfaitement en mesure d'en tirer profit.



(c) 2021 CercleFinance.com.

