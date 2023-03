Deliveroo : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Surperformance mais relève son objectif de cours de 141 à 144 pence sur le titre Deliveroo.



Suite à la mise à jour commerciale du 4ème trimestre 2022, Crédit suisse a constaté ' un certain nombre de points forts ', concernant Deliveroo, notamment la marge brute ' qui a été une surprise positive évidente '.



L'analyste juge les prévisions ' rassurantes, explicites et judicieusement positionnées '.



Et de conclure : ' Nous considérons le groupe comme une entreprise sous-évaluée, innovante et performante, dotée d'un bilan solide et susceptible de générer des retours sur investissement plus importants. '



