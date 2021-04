Deliveroo : Berenberg initie le suivi à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié jeudi le suivi du titre Deliveroo avec une recommandation 'conserver' et un objectif de 310 pence, une semaine après l'entrée en Bourse ratée du spécialiste de la livraison de repas.



Si le groupe bénéficie d'une 'marque forte' qui lui a permis de gagner des parts de marchés du fait de son statut de 'pure player', Deliveroo évolue sur un segment que le broker allemand juge 'hautement concurrentiel'.



Pour Berenberg, il est loin d'être garanti que l'entreprise parvienne à gagner ou à maintenir son leadership sur le marché face à des rivaux particulièrement agressifs et aux poches bien remplies.



Le titre Deliveroo évoluait jeudi autour de 285 pence à la Bourse de Londres, faisant apparaître un repli de 27% par rapport à son prix d'introduction de 390 pence.



