Dassault Systèmes : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 43 E.



' Nous avons accueilli la direction avec les investisseurs récemment. Les perspectives restent constructives. Les fusions et acquisitions restent possibles ' indique UBS.



Rappelons que Dassault Systèmes a confirmé son objectif pour l'exercice 2022 d'une croissance du chiffre d'affaires non-IFRS entre 9 et 10%, mais augmente sa fourchette d'objectifs de BNPA non-IFRS, à entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14 à 16% de croissance.



Toujours en normes non-IFRS, l'éditeur de logiciels d'entreprise dévoile une croissance publiée de 21% du BNPA à 0,26 euro au titre du deuxième trimestre, supérieure à ses objectifs, malgré une marge opérationnelle en retrait de 0,2 point à 32%.



