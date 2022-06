Dassault Systemes : UBS réitère son avis après le CMD

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le CMD 2022 n'est toujours pas l'événement principal. Suite à cet événement, il confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de 42 E.



' L'absence de nouveaux engagements fermes de la part de Dassault Systemes au CMD l'a laissée à l'écart des principaux points de discussion pour les investisseurs, mais cela signifie également que Dassault Systemes n'est pas un véritable enjeu ' indique UBS.



Le groupe prévoit un taux de croissance annuel de 10 % pour la période 2021-2025, dépassant le marché à 8 % (contre 6 % au CMD 2020).



