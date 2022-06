Dassault Systèmes : Stifel reste à l'achat après le CMD

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a organisé hier sa journée Investisseurs 2022, au cours de laquelle le groupe a réitéré ses perspectives 2024.



Stifel souligne que les présentations de la CMD étaient axées sur - (1) les perspectives de croissance à long terme des secteurs clés, notamment les industries manufacturières, les sciences de la vie santé et les infrastructures et les villes, (2) la réitération des objectifs de l'exercice 24, et (3) la croissance et la rentabilité du Cloud.



' Dassault a augmenté son marché total accessible de 41 milliards de dollars lors du CMD 2020 à 45 milliards de dollars lors du CMD 2022. Dans l'ensemble, Dassault prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 % pour la période 2021-25E, dépassant le marché à 8 % (contre 6 % au CMD 2020), ce qui laisse présager de nouveaux gains de parts de marché ' indique Stifel.



' La direction a également noté que les revenus du groupe devraient croître de 9 à 10 %, avec des licences continuant à bénéficier d'une dynamique positive ' rajoute l'analyste.



Suite à cette journée, Stifel confirme son conseil à l'achat et son objectif de 55 E.



