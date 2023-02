Dassault Systèmes : Stifel confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le quatrième trimestre est globalement conforme, avec un chiffre d'affaires supérieur de 1% aux attentes, grâce à une solide performance des revenus récurrents (+11%) et à une croissance de 5% des licences.



Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 45 E.

' Le bénéfice d'exploitation a été inférieur de 1% aux prévisions, avec des marges opérationnelles inférieures de 60 points de base aux prévisions ' indique Stifel.



Stifel estime aussi que les prévisions pour l'exercice 2023 sont mitigées, les attentes de croissance positive des licences étant compensées par une compression de la marge d'exploitation d'environ 100 points de base.



Le groupe prévoit un chiffre d'affaires total de 1 418 à 1 443 millions d'euros au 1er trimestre 2023 et une marge d'exploitation de 30,7 à 31,3% au premier trimestre, soit un bénéfice par action de 0,27 à 0,28 E.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.