Dassault Systèmes : Oddo ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre Dassault Système mais ajuste son objectif de cours de 52 à 50E.



L'analyste relève des tendances à court terme globalement inchangées: 'La Chine devrait rester peu dynamique mais la demande reste solide ailleurs.' Et note des cycles de ventes 'qui ne semblent pas s'allonger, y compris sur les deals importants bien qualifiés'.



Pour l'analyste la dynamique commerciale est tirée par la migration vers la 3DExperience et non par des contrats auprès de nouveaux clients. 'Le développement du Digital Twin de l'entreprise permet une optimisation de la production et de la gestion de la supply chain.Le secteur automobile va devoir accélérer s'il veut relever le challenge du véhicule électrique.'



Si la confiance reste de mise pour le deuxième semestre, l'analyste ajuste ses prévisions de croissance des licences vers le bas de fourchette de guidance afin de prendre en compte le risque de volatilité sur certaines signatures face à la détérioration du contexte macro et la recovery progressive en Chine.



Reste que le caractère stratégique des produits de DSY et son pricing power 'offrent une bonne visibilité pour le deuxième semestre 2022 et pour 2023', termine Oddo.



