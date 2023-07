Dassault Systèmes : Invest Securities ne repasse pas à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le recul du titre (-5%) ne permet pas de retrouver suffisamment de potentiel pour repasser à l'achat.



Invest Securities réitère son opinion Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 40 E.



' Dommage car nous considérons disproportionnée la réaction boursière au ralentissement temporaire de Medidata, sachant que (i) la croissance de cette activité devrait revenir à >+10% à partir du T4 23, et (ii) le management a un track record qui plaide pour lui, comme en atteste son discours sur la Chine au T1 23 qui s'est vérifié au T2 23 ' indique le bureau d'analyses.



' Sans le critère de la valorisation qui nous freine, nous serions positifs sur la valeur au regard (i) des perspectives organiques enthousiasmantes à CT et MT et (ii) du levier additionnel du M&A permis par un total désendettement du groupe (capacité d'acquisition >5MdsE) ' rajoute Invest Securities.



