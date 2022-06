Dassault Systèmes : Invest Securities actualise son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le management a affiché hier sa confiance dans l'avenir malgré la dégradation actuelle de l'environnement macro, expliquant que les nouvelles problématiques rencontrées par ses clients, en particulier la soutenabilité de leur modèle économique, offrait de nouveaux leviers de croissance.



' Quand bien même nous craignions l'atterrissage fin 2022, notre avis positif sur la stratégie et les perspectives MT/LT n'a pas de raison d'être remis en question. Notre seul problème, développé depuis plusieurs mois, réside dans le derating du titre et du secteur de la Tech dans le contexte de hausse des taux ' indique Invest Securities.



' Si nous pensons que l'essentiel du derating est derrière nous, notre objectif actualisé à 32E (contre 36E) n'offre pas de potentiel pour repasser à l'achat '.



Le bureau d'analyses confirme son opinion neutre sur la valeur.



