Dassault Aviation : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 200 E (contre 150 E). L'analyste estime que ' L'histoire du Rafale ne s'arrête pas en 2023 '.



' Le marché néglige le potentiel des nouvelles commandes de Rafale et se concentre sur l'exécution du carnet de commandes confirmé ' indique UBS.



Rappelons que Dassault Aviation a indiqué que sur l'ensemble de 2022, 92 avions de combats Rafale (à l'export) et 64 avions d'affaires Falcon (nombre net des annulations de commandes russes) ont été commandés, à comparer à respectivement 49 et 51 unités en 2021.



Au 31 décembre 2022, son carnet de commandes incluait 164 Rafale et 87 Falcon.



Le Rafale B359, destiné à l'armée de l'Air française et de l'Espace, fait partie de la commande dite ' tranche 4 ' notifiée en 2009 pour 60 avions.



Il reste 27 Rafale à livrer au titre de la tranche 4, auxquels s'ajoutent 12 Rafale commandés en 2021 par la France pour compenser 12 appareils revendus à la Grèce.



La notification d'une tranche 5 est prévue en 2023.





