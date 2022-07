Dassault Aviation : Oddo reste à l'achat sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime de son côté que la bonne surprise de la publication vient incontestablement des prises de commandes.



' D'une part sur le Falcon, avec 41 avions (nets des annulations de clients russes, alors que nous attendions 30 appareils). Et d'autre part sur le militaire. Ici, ce n'est pas le chiffre de 86 Rafale qui était déjà connu mais bien les commentaires du CEO lors de la conférence qui peuvent apporter un supplément d'optimisme. Eric Trappier a ainsi déclaré que de nombreux prospects étaient en cours de discussion ' indique le bureau d'analyses.



' Le S1 2022 publié hier soir ressort au-delà des attentes du consensus mais légèrement en retrait par rapport à nos estimations. Le résultat opérationnel s'établit à 200 ME (Oddo BHF : 210 ME, Consensus VA : 187 ME), en hausse de 15%, pour un CA stable de 3 098 ME, soit une marge de 6.5% (+83pb) ' rajoute Oddo.



Suite à cette publication, l'analyste réitère son opinion à Surperformance avec un objectif de cours de 175 E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.